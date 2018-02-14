Бучневич и Крайдер провели первые тренировки в общей группе "Рейнджерс" после травм

"Рейнджерс" в своем официальном Твиттере сообщил, что нападающие Павел Бучневич и Крис Крайдер приступили к тренировкам в общей группе. Однако на данный момент оба игрока занимаются в безконтактных джерси.

Напомним, что россиянин получил сотрясение мозга в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто".

В игре с "Мэйпл Ливз" Бучневич смог отыграть всего 7 минут, после чего получил повреждение и отправился в раздевалку. В этом сезоне 22-летний хоккеист провел 50 игр в чемпионате и набрал 32 (13+19) очка, при показателе полезности "+4". Это его второй сезон в Северной Америке.