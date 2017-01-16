Брюс Будро: "Не понимаю, как "Миннесоте" удалось обыграть "Чикаго" 8 раз подряд"

Главный тренер "Миннесоты" Брюс Будро рад победе своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Чикаго" (3:2). Специалист подчеркнул, что был бы готов обменять восемь побед подряд над "Блэкхокс" на выигрыш в финале Западной конференции в 2015 году. Напомним, тогда он возглавлял "Анахайм" и уступил "ястребам" (3-4).

Отметим, что "Уайлд" выиграл у "Чикаго" восемь встреч подряд, начиная с февраля 2015-го.

- Обыграть "Чикаго" восемь раз подряд - это нечто, - приводит пресс-служба НХЛ слова Будро. Не понимаю, как это получилось, но мне бы хотелось добиться такого результата несколько лет назад. Наступил новый год и это всего лишь одна победа в течение сезона.

Первое место в таблице? Это тот случай, когда лучше не охотником, а тем на кого охотятся. При этом "Чикаго" остается клубом, на который настраиваются по-особенному.