Больше Карлсона в "Вашингтоне" будет зарабатывать только Овечкин

"Вашингтон" подтвердил информацию о подписании контракта с защитником Джоном Карлсоном. Ранее "СЭ" сообщал, что стороны заключили новое соглашение на 8 лет.

Сумма контракта составила 64 миллиона долларов (8 миллионов за сезон). Больше шведа в "Кэпиталз" зарабатывает только капитан Александр Овечкин - 9,34 миллиона долларов.

Карлсон был выбран "Вашингтоном" на драфте в 2008 году. За "Кэпиталз" в НХЛ отыграл 608 матчей, в которых набрал 333 (77+256) очка. Показатели в плей-офф - 100 игр и 55 (18+37) очков.