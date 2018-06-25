Больше Карлсона в "Вашингтоне" будет зарабатывать только Овечкин

"Вашингтон" подтвердил информацию о подписании контракта с защитником Джоном Карлсоном. Ранее "СЭ" сообщал, что стороны заключили новое соглашение на 8 лет.
Сумма контракта составила 64 миллиона долларов (8 миллионов за сезон). Больше шведа в "Кэпиталз" зарабатывает только капитан Александр Овечкин - 9,34 миллиона долларов.
Карлсон был выбран "Вашингтоном" на драфте в 2008 году. За "Кэпиталз" в НХЛ отыграл 608 матчей, в которых набрал 333 (77+256) очка. Показатели в плей-офф - 100 игр и 55 (18+37) очков.
OFFICIAL: HE'S ALL OURS! @JohnCarlson74 signs an eight-year contract to stay in Washington! Average annual value of $8 million.– Washington Capitals (@Capitals) 24 июня 2018 г.
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