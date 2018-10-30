Богдан Киселевич: "Мне не нравится, как я играю в НХЛ"

Защитник "Флориды" Богдан Киселевич поделился поделился ожиданиями от матчей с "Виннипегом" в Хельсинки в рамках NHL Global Series.

– Для вас арена в Хельсинки, наверное, почти как родная?

– Ну да. Много играл здесь. Воспоминания остались от игры в Хельсинки. Раньше играть в Финляндии не очень нравилось, другая страна, а сейчас чувствую, что близко к родине.

– Как челюсть?

– Лучше. Маску буду снимать, когда доктор скажет, который оперировал меня. Речь изначально о двух месяцах шла, но у меня восстановление намного быстрее проходит. 8-9 ноября буду встречаться с доктором, посмотрим, что он скажет.

– Главный тренер "Флориды" Боб Бугнер сказал, что ему нравится, как вы адаптируетесь к НХЛ.

– С каждым матчем становится привычнее. Скажу так: как бы ты ни готовился к НХЛ, сколько бы ты ни слышал об этой лиге, пока не сыграешь хотя бы один матч – не поймешь, что это такое. Мне не нравится, как я играю. Я мог бы лучше играть, и это без всяких ссылок на травму. Буду добавлять и завоевывать больше игрового времени, чтобы лидерам давать отдыхать. Мне нужно прибавлять в уверенности и надежности. Сейчас я не всем доволен, не всегда получается выполнять свою роль. В третьей паре я должен играть максимально надежно, чтобы дать другим ребятам отдохнуть. Пытаюсь еще что-то создавать, но опять же не всегда удается. Нужно успокоиться и делать хорошо свою работу.

– Бугнер еще сказал, что до травмы все было круто, а повреждение отбросило вас назад.

– Так, наверное, и есть. Ничего страшного, будем возвращаться.

– Тренер хвалит?

– Пока не особо. Он никого в команде не хвалит. Никто не может быть доволен такими результатами. Все испытывают неприятные чувства, потому что результата нет.

– Будете рвать "Виннипег", чтобы хвалил?

– Будем стараться это делать. (Игорь Еронко)

– Как много друзей и родственников приедет вас поддержать в Хельсинки?

– Пока я заказал 10 билетов. Если будут еще, возьму больше.