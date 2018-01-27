Барри Тротц: "Травма Кузнецова? Там ничего серьезного"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц сказал, что его не очень беспокоит травма, полученная нападающим Евгением Кузнецовым в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Флориды" (4:2). По словам наставника "Кэпиталз", детальная информация о состоянии здоровья российского форварда будет известна 30 января.

– Я не очень волнуюсь из-за травмы Кузнецова, там ничего серьезного, – цитирует Тротца журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти. – Он будет Флориде на время Звездного уик-энда. Во вторник у нас будет больше информации о том, насколько серьезно его повреждение.

Напомним, в этом сезоне Кузнецов принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата, набрав 45 (13+32) очков.