Барри Тротц: "Когда Овечкин что-то решил, он это сделает немедленно"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц выразил радость по поводу достижения исторической отметки нападающим его команды Александром Овечкиным. Россиянин в матче с "Виннипегом" (3:2 ОТ) забросил свою 600-ю шайбу в НХЛ.

– Перед игрой он был очень спокоен, – цитирует официальный сайт НХЛ Тротца. – Он знал, что сделает это сегодня. Самое замечательное в Ови: когда он что-то решил в своей голове, то сделает это немедленно. Мы все в тренерском штабе говорили об этом. Не сомневались, что он достигнет цели этим вечером.