"Баффало" одержал 9-ю победу подряд, обыграв по буллитам "Детройт"

"Баффало" обыграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2 по буллитам. Победный бросок на счету нападающего Сэма Райнхарта.

"Баффало" одержал 9-ю победу подряд. Команда набрала 34 очка в 24-х играх и лидирует в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Баффало" - 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Скиннер - 18 (бол., Айкел, Ристолайнен), 3:37 - 0:1. Ларкин - 9 (Манта, Абделькадер), 20:53 - 1:1. Томпсон - 3 (бол., Далин, Богосян), 47:40 - 1:2. Манта - 7 (Бертуцци, Грин), 53:52 - 2:2.

Победный буллит: Райнхарт.

Вратари: Ховард - Улльмарк.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 37 (13+11+12+1) - 35 (17+5+10+3).

25 ноября. Детройт. Little Caesars Arena.