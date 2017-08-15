Артемий Панарин: "На занятиях тайским боксом узнал, где находится печень"

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин в интервью "СЭ" отметил, что во время отпуска начал ходить на тайский бокс. По словам форварда, он занимается этим видом спорта для расслабления головы.

- Известно, что в процессе подготовки вы занимаетесь в бойцовском клубе.

- Да, вот как раз сегодня тренер по тайскому боксу меня похвалил. Сказал, что я очень сильно добавил. Надеюсь, не обманывает меня. В начале отпуска начал ходить на тайский бокс. Я сразу сказал, что мне не надо ставить физподготовку. Прихожу и сразу работаю над техникой. Занимаюсь для расслабления головы. Потом уже начал готовиться к хоккейному сезону и месяц вообще не ходил. И вот сегодня в заключительный раз посетил занятие, и мы с тренером немножко поспарринговались. Голову он мне не отбивает, зато теперь я узнал, где находится печень.

- То есть удары вы пропускаете?

- Ну еще бы! Тренер - чемпион мира. В голову не бьет, хотя иногда может и сунуть. Я во время боя берегу ноги. Если еще буду и голову, то у меня вообще рассеется внимание. Ну а корпус пробивает мне прилично. (Марат САФИН)

Полное интервью Артемия Панарина