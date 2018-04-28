Артем Анисимов: "Весь год скучал по Панарину"

Нападающий "Чикаго" Артем Анисимов объяснил непопадание своей команды в плей-офф НХЛ. Также хоккеист подчеркнул, что восстановился от травмы руки.

– "Чикаго" не попал в плей-офф впервые за много лет.

– Впервые за 10 лет, – сказал Анисимов. – И сезон таким скомканным получился. Травмы были. Все навалилось кучей сразу же.

– Не приходила вам мысль, что Панарина все-таки зря обменяли?

– Не знаю. Такие вещи решает генеральный менеджер. Он решил вот так. Но, конечно, я по нему скучал в этом году.

– А вы-то как объясните, что "Блэкхокс" с таким подбором игроков, пусть и без Панарина, оказался вне восьмерки?

– Я и говорю – сезон какой-то скомканный у всех был. Какие-то отрезки мы хорошо играли. Какие-то – плохо. И не смогли переломить эти плохие отрезки вовремя. Условно – проиграли семь матчей подряд. Если бы раньше переломили – было бы по-другому все.

– Чехарда с вратарями напрягала, наверное.

– Ну да. Основной вратарь травму получил. У нас играли второй, третий, четвертый вратари. Пытались спасти команду.

– У вас "-17". Ужас.

– Бывает такое. Бывают разные ситуации. Ты можешь быть не виноват в голе, а он залетает. И вот так все накапливается. И тройка, в которой я играл, мало забивала "5 на 5".

– У вас были по ходу сезона проблемы на точке из-за травмы руки.

– Это все позади. Все зажило. Все закачал.

– Патрик Кейн знает, что вы приехали?

– Да. Мы с ним вместе тренировались. (Алексей ШЕВЧЕНКО)