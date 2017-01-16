Антон Худобин: "Драфт отказов? Разговор с менеджером занял 30 секунд"

Российский голкипер Антон Худобин, которого "Бостон" выставил на драфт отказов, подчеркнул в интервью "СЭ", что не стал спорить с менеджером, который сообщил ему о решении клуба. По словам хоккеиста, это бы не принесло никакой пользы.

– Ладно, что там ходить вокруг да около. Почему "Бостон" вас выставил на драфт отказов?

– Расскажу, как было дело. Вся беседа у нас заняла не больше тридцати секунд. Менеджер сообщил о решении и отметил, что я "должен лучше играть". Как всегда, были произнесены слова о том, что нам будет очень жаль, если какой-то клуб заберет меня из нашей системы, но таково решение.

– Вы могли поспорить?

– Мог, конечно. Вопросов было много, но, считаю, в этой ситуации никакой пользы это бы не принесло. Решение уже принято. Мы солдаты, сказали – делаем. Хотя, конечно, хотелось выяснить кое-какие моменты.

– Вы чувствовали, что все к этому идет?

– Статистика у меня и правда не самая лучшая. Из восьми матчей выиграл только один. И с каждым поражением пятой точкой чувствовал, что ничего хорошего это не сулит.

– Я видел ваши игры. По одной встрече можно предъявить претензии, но в остальных не сказал бы, что вы как-то грубо ошибались.

– И про это я хотел поговорить с менеджером. Да, я пропускал, возможно, по моим воротам совершали не так много бросков, но все-таки в таких ситуациях и команда должна помогать. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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