Анисимов - вторая звезда недели в НХЛ

Нападающий "Чикаго" Артем Анисимов признан второй звездой недели в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. "Блэкхокс" одержали две победы в трех встречах, российский форвард набрал в трех играх 7 (4+3) очков.

Первой звездой недели признан вратарь "Эдмонтона" Кэм Тальбо. "Ойлерз" на прошлой неделе одержали 3 победы в трех встречах, Тальбо в среднем за игру пропускал одну шайбу и отразил 97 процентов бросков по своим воротам.

Третья звезда недели – защитник "Детройта" Майк Грин. "Ред Уингз" выиграли все четыре своих поединка на прошлой неделе, Грин набрал 5 (3+2) очков.