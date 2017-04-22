Андрей Марков: "Даже не думаю, что "Монреаль" может вылететь из плей-офф"

Защитник "Монреаля" Андрей Марков перед шестым матчем 1/8 финала плей-офф НХЛ против "Рейнджерс" (2-3) отметил, что его команде необходимо играть в свой хоккей на площадке соперника. По словам россиянина, он даже не задумывается о том, что "Канадиенс" может завершить борьбу за Кубок Стэнли.

- Есть ли давление из-за того, что следующий матч может стать решающим? Даже не думаю о том, что "Монреаль" может вылететь, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Маркова. - Каждая серия плей-офф идет до четырех побед. Никто не знает, станет ли шестая игра решающей. Давление есть в каждом матче. Но нужно делать все, чтобы с ним справляться.

Даже не собираюсь оценивать, в чем "Рейнджерс" нас превосходят. Сделаю это после серии. Нам нужно выходить и играть в свой хоккей. Не нужно ничего выдумывать.