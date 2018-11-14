Александр Овечкин: "Мое имя навсегда останется в истории "Вашингтона"

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин считает, что его имя навсегда останется в истории столичного клуба.

– До начала плей-офф еще много игр, – приводит слова Овечкина сайт НХЛ. – Переживаний нет, но хочется выигрывать. В конце сезона каждое очко будет на вес золота. Догонять всегда очень тяжело.

Никто не играл 1000 матчей за "Вашингтон", – сказал Овечкин. – Поэтому мое имя навсегда останется в истории этого клуба. Есть ли рубеж, которого с нетерпением жду? Не могу сказать. Когда подходишь к какому-нибудь рубежу, тогда уже можно думать.

В нынешнем сезоне форвард провел в регулярном чемпионате НХЛ 17 матчей и набрал 20 (12+8) очков.