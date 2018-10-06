Александр Алексеев: "Жалко было уезжать из лагеря "Вашингтона"

Защитник Александр Алексеев, подписавший контракт новичка с "Вашингтоном", признался, что ему было жалко уезжать из тренировочного лагеря команды.

- В сентябре вас отправили в юниорскую лигу. Что сказали в "Вашингтоне" по этому поводу?

- Когда меня отправляли в юниорку, сказали, что у меня все хорошо получалось, я произвел хорошее впечатление, что рассчитывают в следующем году. Будет больше свободного места под потолком зарплат – например, через год заканчиваются соглашения у Брукса Орпика и Мэдисона Бауи. Через два дня мы подписали контракт.

- Какая атмосфера была в главном тренировочном лагере "Кэпиталз"?

- Просто классная - жалко было уезжать оттуда. Наши - серьезные ребята (улыбается). На льду мне много помогал Дмитрий Орлов. Жили в номере с Илюхой Самсоновым, потом еще Сергей Шумаков подъехал. (Евгений Белоусов)

Полная версия интервью - скоро в "СЭ".

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