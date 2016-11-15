Агент Зайцева: "Никита уже адаптировался к условиям в НХЛ"

Агент защитника "Торонто" Никиты Зайцева Алексей Дементьев подчеркнул, что игрок уже адаптировался в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Летом россиянин подписал контракт с "Мэйпл Ливз" сроком на один год. В текущем сезоне Зайцев принял участие в 15 матчах в составе канадского клуба, набрав 7 (0+7) очков.

- Никита оптимистично настроен в плане продолжения карьеры в НХЛ. Очень радует, что он адаптировался к местному хоккею, чувствует в нем себя как рыба в воде, - приводит ТАСС слова Дементьева. - Конечно, участие в Кубке мира в Торонто на маленькой площадке дополнительно помогло ему привыкнуть.

По словам агента, на нынешней игре Зайцева сказалась проделанная им подготовка к дебюту за океаном.

- Несколько лет он тренировался с достаточно известным специалистом по физподготовке Гэри Робертсом. Надо отдать должное его семье: Никита приехал в Северную Америку, уже практически свободно разговаривая на английском, как и его супруга. В мае мы уже нашли, где он будет проживать, все необходимые вещи были сделаны, и к моменту приезда Никита был летом сконцентрирован исключительно на подготовке к Кубку мира и сезону в НХЛ, - подытожил Дементьев.