23 сэйва Варламова не помогли "Колорадо" избежать поражения в матче с "Нэшвиллом"

"Нэшвилл" на выезде обыграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:1.

Голкипер "Эвеланш" Семен Варламов отразил 23 броска из 26-ти. Защитник команды Никита Задоров провел на площадке 16 минут 56 секунд и завершил встречу с показателем "-2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Нэшвилл" - 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Голы: Бонино - 13 (Ярнкрок), 25:01 - 0:1. Арвидссон - 19 (Форсберг), 26:35 - 0:2. Керфут - 9 (Жирар), 36:43 - 1:2. Йоси - 8 (Уотсон, Бонино), 37:58 - 1:3. Эллис - 5 (п.в., Ярнкрок, Экхольм), 57:07 - 1:4.

Нереализованный буллит: Нието (Колорадо Эвеланш), 23:30 (Вратарь).

Вратари: Варламов (56:43 - 57:07) - Ринне.

Штраф: 18 - 20.

Броски: 36 (13+12+11) - 27 (7+11+9).

Наши: Задоров (16.56/1/-2) - -.

21 января. Денвер. Pepsi Center.