17 сэйвов Георгиева не спасли "Рейнджерс" от поражения в матче с "Айлендерс"

"Айлендерс" на своей площадке обыграл "Рейнджерс" в предсезонном матче НХЛ - 5:2. В составе гостей рамку ворот защищал Александр Георгиев. Он отразил 17 бросков из 20. Еще две шайбы пропустил Дастин Токарски, заменивший россиянина.

НХЛ

Предсезонные матчи

"Айлендерс" - "Рейнджерс" - 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Голы: Маклеод - 1 (Холланд, Шаттенкирк), 6:41 - 0:1. Бовилье - 1 (Хикки, Дж. Бэйли), 17:55 - 1:1. Дж. Бэйли - 1 (бол., Барзал, Эберле), 20:46 - 2:1. Ли - 2 (бол., Дж. Бэйли, Барзал), 32:46 - 3:1. Бовилье - 2 (Нельсон, Уотерспун), 38:26 - 4:1. Спунер - 2 (бол., Цуккарелло, Шаттенкирк), 39:59 - 4:2. Пулок - 2 (Эберле, Уотерспун), 48:05 - 5:2.

Вратари: Грайсс - Георгиев.

Наши: - - Наместников.

23 сентября. Бриджпорт (Коннектикут). Webster Bank Arena.

"Аризона" - "Анахайм" - 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)