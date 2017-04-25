Владислав Третьяк: "При 0:2 в первом матче Суперсерии-72 нам на органе играли похоронный марш"

Экс-голкипер сборной СССР Владислав Третьяк в интервью "СЭ" рассказал о том, как команде удалось выиграть первый матч Суперсерии-72 в Канаде. Сегодня президент ФХР празднует свое 65-летие.

– Что чувствует вратарь, который первый раз вышел против канадских профессионалов и получил две шайбы за три минуты? Как не "поплыли" от такого ужаса?

– Если бы было мало бросков – можно было бы "поплыть". Потому что начал бы думать – страна за тебя болеет, сейчас еще забьют, не дай бог, действительно разгромят. А здесь не было времени думать. Бросок за броском, ажиотаж, ты – в гуще событий. Это спасло. Потом 1:2, 2:2 – и я вместе со всеми почувствовал, что с ними можно играть и выигрывать. Обычно-то быстрые 0:2 вратаря ломают.

Вообще, канадцы нас не считали за игроков. В первый же вечер после нашего приезда был совместный банкет. Канадцы вовсю веселились, готовились к легкой прогулке. А у нас кусок бифштекса в рот не лез. Мы думали о том, что будет завтра.

Когда вышли на лед в Монреале, на трибунах – 18 тысяч зрителей во главе с премьер-министром Канады, певцы вживую поют гимны, играет орган, которого мы до того на хоккее никогда не слышали... Это был потрясающий момент нашей жизни, и мы ощутили его еще до начала игры. Нас представляли – два-три хлопка из посольства, каждого из канадцев – дикий рев. Тем более голкиперу – Кену Драйдену, как раз из "Монреаля". Потряхивало, волнение было сильное.

А уж когда с первых секунд канадцы понеслись, и борта начали трещать... Это была война. На 30-й секунде получаем первый, Фил Эспозито ко мне подъезжает и похлопывает: у тебя, мол, мальчик, все впереди. На третьей минуте 0:2 – и на органе нам играют похоронный марш. Веселого было мало. Но у нас в команде всегда были лидеры – такие, как Михайлов, Петров, Харламов, Якушев. Седьмой – восьмой гол кто угодно может забить, а вот начать – самое сложное. Эти 7:3 вошли в историю. Даже многие Олимпиады забудутся, а та игра – никогда.

Полное интервью Владислава Третьяка