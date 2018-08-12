Сергей Гомоляко: "Проводить Олимпиаду без хоккея - Смешно"

Чемпион России в составе магнитогорского "Металлурга", бывший вице-президент "Трактора", Сергей Гомоляко убежден, что хоккей не исключат из программы Олимпийских игр. Напомним, ранее появились сообщения в СМИ, что такое развитие событий возможно.

- Уверен, что такое просто не может случиться, - сказал Гомоляко. - В любом случае, это будет неправильным шагом. Потому что смешно проводить Олимпийские игры без хоккея. Люди видят: каждые четыре года, когда проходит Олимпиада, появляется огромный ажиотаж вокруг хоккея. Те же последние игры, которые наша сборная выиграла, арены были полностью заполнены. Для Олимпиады это только в плюс, поэтому думаю, что хоккей не исключат из программы Игр.

Напомним, в североамериканских СМИ появилось четыре варианта проведения олимпийского хоккейного турнира:

1. Олимпиада проводится с участием игроков НХЛ, как это было в период с 1998 по 2014 год.

2. Олимпиада проводится без участия игроков НХЛ, как это было до 1998 года и в 2018 году.

3. Олимпиада будет проводиться по аналогии с олимпийским футбольным турниром. Максимальный возраст игроков – 23 года.

4. Исключение хоккейного турнира из программы Олимпийских игр. (Арман МКРТЧЯН)