Роман Ротенберг: "Победа наших хоккеистов на Олимпиаде стала главным результатом года"

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг подвел итоги 2018 года в российском хоккее.

- Понятно, главным результатом года стала победа наших хоккеистов на Олимпийских играх в Пхенчхане. Слава богу, команда приняла там участие, этот вопрос был, как говорится, на тоненького, - цитирует Ротенберга ТАСС. Эта победа является фундаментом для дальнейшего развития хоккея, что ведет к возрождению победных традиций. Хоккей - такой вид спорта, за которым сидит вся страна, и в этом плане золото Олимпиады очень важно.

Достигнутое дает возможность двигаться в правильном направлении. Очень важно, что создана программа, которая внедряется и развивается в регионах. Выстроена унифицированная система для сборных, что дает возможность развивать игроков, к каждому из них существует индивидуальный подход. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, идет работа с прицелом на Олимпиаду в Пекине.

Также хотел бы поблагодарить всех наших болельщиков, без их поддержки мы бы не выиграли Олимпиаду. Мы чувствовали, что нас поддерживала вся страна. Хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам за этот год.