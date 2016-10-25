19:49 | ХОККЕЙ

Роман Ротенберг: "Кубок Первого канала подразумевает сильнейший состав сборной"

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Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг считает, что на Кубке Первого канала сборная России должна быть представлена сильнейшим составом. По словам функционера, состав национальной команды на Кубок "Карьяла" – это так называемся сборная молодых звезд, которым предоставляется хороший шанс проявить себя.

– Что касается комплектации состава, вопросы надо задавать главному тренеру, – приводит ТАСС слова Ротенберга. – Состав на Кубок "Карьяла" – это так называемся сборная молодых звезд, им дается шанс. Состав на Кубок Первого канала надо обсуждать с главным тренером. Но, конечно, статус турнира в Москве подразумевает самый сильный состав.

Финский этап Евротура Кубок "Карьяла" пройдет с 3 по 6 ноября. Кубок Первого канала состоится на арене "ВТБ Ледовый дворец" с 15 по 18 декабря.
 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3733514

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