Лукашенко назвал белорусских хоккеистов хламом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко​ назвал игроков чемпионата Белоруссии хламом. Также он отметил, что некоторые игроки получают больше, чем заслуживают.

– Мне говорят: "Ай, мало платим хоккеистам, ай, все разъедутся! Слушайте, кому это хлам нужен? – цитирует Pressball Лукашенко. – Они в чемпионате Белоруссии выступают, а первый вице-президент НОК Асташевич приходит, руки дрожат. Александр Григорьевич, они разъедутся... Ну пусть едут... Глава ФХРБ Уже Шапиро понял, что они никому не нужны. Нужно обращать внимание на тех, кто уедет и даст там результат. И мы готовы таких поддерживать и поддержим. И деньги будем платить немалые.

А то, что они показывают в чемпионате Белоруссии, так они и получают. На сколько работают, столько мы им платим. Даже лишнее платим. А то некоторые тренеры экстралиги по 19 тысяч долларов в месяц получали. 19 тысяч! Если бы премьер-министр Кобяков услышал это в прошлом году, он пришел бы ко мне и отказался бы работать за свою зарплату премьер-министра. Ну правильно – 19 тысяч долларов он зарабатывал за год.