Игроки студенческой сборной: Ждем решения по премиям и званиям от Студенческого союза и Минспорта

Хоккеисты мужской студенческой сборной России, выигравшие в феврале золотые медали Универсиады, заявили, что ждут решения по премиям и спортивным званиям от Студенческого союза и Министерства спорта.

– Первоначально мы обратились в ФХР, но по ходу разбирательства выяснилось, что турнир проводили другие организации, Студенческий союз и Министерство спорта, – прокомментировал ситуацию ассистент капитана Станислав Заборников. – Надеемся на положительное решение организаторов и на административную помощь Федерации хоккея России в этом вопросе.