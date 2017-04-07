ФХР поздравила Романа Ротенберга с 36-летием

"СЭ" поздравляет Романа Ротенберга с днем рождения. Сегодня первому вице-президенту ФХР исполнилось 36 лет. Он также является руководителем штаба национальной команды и вице-президентом СКА. Пост вице-президента ФХР он занимает с декабря 2014 года.

- Мы знаем, сколько сил и энергии Вы вкладываете в развитие нашего любимого вида спорта и насколько искренне переживаете за результаты национальной команды, – поздравляет федерация Ротенберга. – Желаем Вам, чтобы все наши сборные всегда радовали яркой игрой и положительными результатами!

Продолжайте воплощать в жизнь все задумки и планы, день за днём ставьте перед собой и перед нами новые сложные задачи! Желаем Вам счастья, успехов, крепкого здоровья и отличного настроения.