Федерация хоккея Белоруссии довольна работой Дэйва Льюиса

Федерация хоккея Белоруссии не намерена увольнять главного тренера сборной Дэйва Льюиса. Об этом сообщил вице-президент организации Сергей Гончаров. Отметим, что белорусам не удалось пробиться на Олимпиаду-2018, заняв второе место в финальной стадии квалификации.

– У тренера долгосрочный контракт, мы решили продолжать работу, поскольку видим, что он начал процесс омоложения состава, и по сравнению с чемпионатом мира у нас к сентябрю наполовину обновилась команда, – цитирует ТАСС Гончарова. – На олимпийской квалификации результат был признан неудовлетворительным, но не всегда смена тренера идет на пользу.

Надо шире смотреть на вопрос, и в целом он работает с прицелом на перспективу: мы и с игроками разговариваем и понимаем, что они принимают и позитивно оценивают "систему Льюиса". В тренерский штаб мы привлекаем и своих специалистов. Это отличная школа для Андрея Мезина, Олега Антоненко, Юрия Файкова, которые только закончили карьеру и учатся у Льюиса.

До сих пор больно, что мы не смогли попасть на Олимпиаду. В ноябре мы играли с теми же словенцами вторым составом у них дома, а у них было немало тех ребят, кто выступал в Минске, кроме Копитара из НХЛ. И мы выиграли тот турнир. В сентябре решающий матч не сложился, хотя были все шансы, и нужно было побеждать.