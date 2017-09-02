Борис Михайлов: "Бобров был намного доступнее, чем Тарасов и Тихонов"

Легендарный нападающий сборной СССР Борис Михайлов, вспоминая Суперсерию-1972, в интервью "СЭ" отметил, что ему было комфортно работать под руководством Всеволода Боброва. По его словам, Бобров был намного доступнее для игроков, чем Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов.

– Есть очень много воспоминаний про Тарасова, про Тихонова. Про Всеволода Боброва почти все воспоминания – как об игроке. А про Боброва-тренера мы почти ничего не знаем.

– Великий человек! Великий футболист, великий хоккеист и великий тренер! У него была своя методика. Говорил очень мало, но все время по делу. У него был особый подход к тренировочному процессу. Бобров был намного доступнее, чем Тарасов и Тихонов. По доступности его можно сравнить с Аркадием Ивановичем Чернышевым. Но по-спортивному был очень требовательным. Он мог посадить тебя в запас и ничего при этом тебе не объяснить. Уникальная личность.

– То есть, в раздевалке не ругался?

– Почти нет. Если говорил, то игроки слушали его с уважением. Он хоккеистов просил. Тарасов и Тихонов никогда не просили – только требовали.

– И конфликтов с игроками у него не было?

– Нет. По крайней мере, я такого не помню.

Полное интервью Бориса Михайлова