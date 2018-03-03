Зинэтула Билялетдинов: "С Зариповым ничего не случилось, готовится"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов в преддверии первого матча первого раунда Кубка Гагарина с "Амуром" оценил силу соперника и отметил, что игра в неравных составах приобретает ключевое значение. Напомним, сегодня стало известно, что в тренировке команды не принял участия нападающий Данис Зарипов.

– "Амур" не случайно в плей-офф показала себя хорошо по ходу сезона. Быстрая, хорошая команда, – отметил Билялетдинов. – Будем готовиться. С Зариповым ничего не случилось, готовится. Будет играть тот состав, который есть. Не попадает в состав? Готовится! Чтобы глупых вопросов не задавали – все готовятся к матчу. Малыхин? В функциональном плане он готов, есть проблемы с игровой практикой.

Игра в неравных составах приобретает ключевое значение. Поэтому работаем усилено. В Хабаровске будем жить по казанскому времени. (Артур ЕНИКЕЕВ)