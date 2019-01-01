Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов награжден Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Указ о присвоении государственных наград подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Билялетдинов награжден Орденом "за большой вклад в развитие физической культуры и спорта", а также за "многолетнюю добросовестную работу".

Билялетдинов возглавлял "Ак Барс" с 2004 по 2011 год и с 2014-го. С ним казанцы выиграли суперлигу в 2006 году, а также Кубки Гагарина-2009, 2010 и 2018. С 2011 по 2014 год специалист работал в сборной России, с которой выиграл ЧМ-2012.