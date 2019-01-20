Зинэтула Билялетдинов: "Игроком никогда не бил буллиты"

Тренер команды дивизиона Харламова Зинэтула Билялетдинов рассказал, кто предложил ему пробить буллит в Матче звезд КХЛ против дивизиона Чернышева. Сборная Билялетдинова уступила со счетом 3:5, Билялетдинов взялся исполнять буллит во втором периоде при счете 2:2, но не смог переиграть Юху Метсолу.

- Идея моего буллита принадлежит моему ассистенту на этом Матче звезд Дарье Мироновой. Для зрелища это выглядело неплохо, мне и самому было интересно исполнить, - цитирует "РИА Новости" Билялетдинова. - Специально не тренировал бросок, я каждый день на льду, для меня это обычно. Когда у меня игроки не забивают важные буллиты, я говорю им, что нужно подработать, не ошибаться и забивать в следующий раз. Как игрок я не бил никогда буллиты, у нас из защитников только Славе Фетисову могли доверить.

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