Зинэтула Билялетдинов: "Две шайбы "Динамо" в первом периоде стали холодным душем"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от московского "Динамо" (2:3) заявил, что его команда плохо играла во втором периоде.

- Мы знали, что Динамо" на ходу, чего не скажешь о нас, - сказал Билялетдинов. - Эти две первые шайбы были как холодный душ, потом в себя приходили. Смотрелось невнятно во втором периоде, но появилось движение. Третий период получился неплохой, но этого не хватило.

- Девятый матч подряд не играет Гарипов. Что с ним?

- Он не здоров, так скажем.

- Какая задача на сборе в ОАЭ. Поработать или разгрузиться?

- Мы туда ехать не отдыхать, а работать. Будет переключение - уйдем ото льда. Будем работать на земле.

- Почему сдал Постма?

- Мы сами не понимаем. Он старается, но не получается. (Артур Еникеев)

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