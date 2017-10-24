23:04 24 октября | Хоккей — КХЛ

Зинэтула Билялетдинов: "Ак Барс" не удержал победу в игре с "Автомобилистом" из-за удаления"


Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Автомобилиста" (1:2 Б) отметил, что у его команды проблема в реализации буллитов. Специалист также добавил, что казанцы не смогли удержать счет из-за удаления.

– Была непростая игра, – цитирует "Р-Спорт" Билялетдинова. – Мы серьезно готовились, понимали ситуацию. Провели неважно первый период, потом добавили, но не удержали счет из-за удаления. Буллиты у нас не получаются в последнее время.

Степан Захарчук после дисквалификации неплохо провел две игры. Ошибок я не видел. Перерыв был большой, но сейчас он будет набирать форму.

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https://rsport.ria.ru/hockey/20171024/1127717015.html

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