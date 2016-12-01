Зинэтула Билялетдинов: "Ак Барс" играл неправильно, будем разбираться"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи" (1:3) отметил, что команда в этом поединке играла неправильно. Наставник казанцев пообещал разобраться в этой ситуации.

- Нам надо разобраться, почему мы не так сыграли, - приводит пресс-служба "Сочи" слова Билялетдинова. - Видимо, что-то делали неправильно. Будем разбираться.

- В ситуации с победным голом сочинцев два хоккеиста выехали 2 в 0 фактически. Чем можно объяснить такой провал?

- Мы разберемся.

- Федор Малыхин не играл. Что с ним?

- Заболел.

- Как можете оценить игру вернувшегося в состав Зията Пайгина?

- Пока не могу оценить. Он старался, но у него большой был разрыв, долго не играл, поэтому ему было непросто.