Журналисты выбрали Шестеркина, Сорокина, Афиногенова и Капризова на Матч звезд КХЛ

Завершилось голосование представителей СМИ по выбору игроков, которые представят команды дивизионов Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева на Матче звезд КХЛ-2017 в Уфе (21 января), информирует официальный сайт лиги.

По результатам голосования, в котором журналисты могли определить по одному игроку каждого амплуа от четырех дивизионов, представители СМИ выбрали 12 игроков, представляющих 9 различных клубов КХЛ:

Дивизион Боброва: Игорь Шестеркин (СКА), Чарльз Геноуэй ("Йокерит"), Райан Стоа ("Спартак");

Дивизион Тарасова: Илья Сорокин, Игорь Ожиганов (оба – ЦСКА), Максим Афиногенов ("Витязь");

Дивизион Харламова: Павел Францоуз, Кирилл Кольцов (оба – "Трактор"), Дэн Секстон ("Нефтехимик"),

Дивизион Чернышева: Игорь Бобков ("Адмирал"), Захар Арзамасцев, Кирилл Капризов (оба – "Салават Юлаев").

Напомним, что первые 16 игроков - участников Матча звезд КХЛ были выбраны по итогам голосования болельщиков. Завершающим этапом формирования составов звездных сборных станет решение Департамента проведения соревнований КХЛ.

Дацюк, Ковальчук, Ничушкин, Телегин, Мозякин, Соботка в числе первых игроков на Матч звезд КХЛ