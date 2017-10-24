Жига Еглич: "В "Нефетехимике" великолепная атмосфера, лучше, чем в моих прошлых командах"

Нападающий "Нефтехимика"​ Жига Еглич остался доволен своим первым матчем в составе нижнекамской команды. В воскресенье "Нефтехимик" переиграл "Автомобилист (2:0). Ранее хоккеист выступал за нижегородское "Торпедо".

- Моя первая игра за "Нефтехимик" запомнится мне надолго, - приводит пресс-служба клуба Еглича. - Так много болельщиков и великолепная атмосфера, лучше, чем в тех местах, где я играл раньше. Здорово, что мы выиграли этот матч. Играли с непростой командой. Рад, что мы смогли забросить шайбу, когда это было необходимо. Счастлив, что теперь играю здесь. Партнеры по команде все очень дружные, и это помогло мне помогло настроиться на игру. Мне все здесь нравится.