Заявление председателя совета директоров московского "Динамо" о неудачном выступлении команды

Председатель Совета директоров московского "Динамо" Виктор Воронин прокомментировал выступление команды в этом сезоне. Напомним, что после поражения от СКА (0:4) бело-голубые опустились на последнее место в Западной конференции.

– С искренним сожалением приходится констатировать разочарование игрой нашего клуба, – отметил Воронин. - Эти спортивные результаты в крайней степени противоречат оптимистичным заявлениям менеджмента "Динамо" перед началом чемпионата КХЛ. Что же касается "кривой и несовершенной вертикали управления клуба, могу сказать, что она построена в строгом соответствии с законом и уставом "Динамо". Менеджменту были даны все полномочия по комплектованию команды, формированию тренерского штаба, распоряжения финансами, клуб был в идеальном финансовом состоянии. Совет директоров ни в коей мере не вмешивался в спортивный процесс и тренировочный процесс хоккеистов, так что винить "вертикаль" – это валить с больной головы на здоровую. Компетентность менеджмента в том и заключается, чтобы имея в руках все ресурсы, выстроить игру команды соответственно ее уровню и затраченным средствам. (Александр Рогулев)