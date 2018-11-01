21:40 | Хоккей — КХЛ

Защитник рижского "Динамо" сбрил бороду, чтобы не бриться месяц

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Защитник рижского "Динамо" Мэтью Майоне сбрил густые усы и бороду. Игрок сделал это перед началом Movember - акции, в рамках которой мужчины по всему миру не сбривают усы в течение ноября. Задача акции - привлечь внимание  к мужским заболеваниям.

 

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