Защитник рижского "Динамо" сбрил бороду, чтобы не бриться месяц

Защитник рижского "Динамо" Мэтью Майоне сбрил густые усы и бороду. Игрок сделал это перед началом Movember - акции, в рамках которой мужчины по всему миру не сбривают усы в течение ноября. Задача акции - привлечь внимание к мужским заболеваниям.

Бороды больше нет!



Для защитника @hcDINAMORIGA Мэтью Майоне и многих мужчин на планете начался Усабрь (#Movember) – время отращивать усы, для привлечения внимания к мужским заболеваниям.



👉 https://t.co/U4x9hZTMqS pic.twitter.com/qoFlgWjToz – КХЛ (@khl) 1 ноября 2018 г.