Защитник "Лады" Геноуэй выйдет в атаке вместо Валуйского против "Нефтехимика"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс заявил, что нападающий Семен Валуйский не сможет помочь команде в ближайшее время из-за травмы. В атаке сыграет защитник Чарльз Геноуэй.

– Семен Валуйский уже довольно давно получил травму и уже пропускал несколько матчей в поездке, либо выходил не полностью готовым, – цитирует "Р-Спорт" Аболса. – Решили пока не вызывать никого из наших нападающих в ЦСК ВВС, а остановились на варианте перевода защитника Геноуэя в атаку. Сергея Соина, Василия Стрельцова и Картера Эштона мы еще долго не увидим.