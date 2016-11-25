19:15 | ХОККЕЙ — КХЛ

Зарипов забросил 370-ю шайбу в чемпионатах России и догнал Владимира Петрова

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Нападающий магнитогорского "Металлурга" Данис Зарипов сравнял счет в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Витязя" – 4:4. Для 35-летнего форварда эта шайба стала 370-й в чемпионатах России. Он догнал по этому показателю легенду отечественного хоккея Владимира Петрова.

Лучшие снайперы в истории отечественных чемпионатов

 

Голы

Матчи

1. Сергей МОЗЯКИН

450

888

2. Борис МИХАЙЛОВ

428

572

3. Вячеслав СТАРШИНОВ

408

540

4. Алексей ГУРЫШЕВ

379

300*

5. Владимир ПЕТРОВ

370

585

6. Данис ЗАРИПОВ

370

1060

7. Вениамин АЛЕКСАНДРОВ

351

400*

8. Анатолий ФИРСОВ

346

474

9. Максим СУШИНСКИЙ

344

990

10. Александр ЯКУШЕВ

339

568

* Точное число матчей неизвестно

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