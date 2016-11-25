Зарипов забросил 370-ю шайбу в чемпионатах России и догнал Владимира Петрова

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Данис Зарипов сравнял счет в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Витязя" – 4:4. Для 35-летнего форварда эта шайба стала 370-й в чемпионатах России. Он догнал по этому показателю легенду отечественного хоккея Владимира Петрова.
Лучшие снайперы в истории отечественных чемпионатов
|
|
Голы
|
Матчи
|
1. Сергей МОЗЯКИН
|
450
|
888
|
2. Борис МИХАЙЛОВ
|
428
|
572
|
3. Вячеслав СТАРШИНОВ
|
408
|
540
|
4. Алексей ГУРЫШЕВ
|
379
|
300*
|
5. Владимир ПЕТРОВ
|
370
|
585
|
6. Данис ЗАРИПОВ
|
370
|
1060
|
7. Вениамин АЛЕКСАНДРОВ
|
351
|
400*
|
8. Анатолий ФИРСОВ
|
346
|
474
|
9. Максим СУШИНСКИЙ
|
344
|
990
|
10. Александр ЯКУШЕВ
|
339
|
568
* Точное число матчей неизвестно