Зарипов – во втором звене "Ак Барса", Атюшов пропускает матч

Сегодня "Амур" на своем льду примет "Ак Барс" в четвертом матче серии плей-офф КХЛ. Казанцы ведут в серии со счетом 2-1. Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов проведет вторую игру в плей-офф и выйдет на лед во втором звене.

36-летний хоккеист сыграет со Станиславом Галиевым и Владимиром Ткачевым. Отметим, что в прошлой встрече Зарипов играл в третьей тройке с Артемом Лукояновым и Алексеем Потаповым.

В составе "Амура" игру пропустит защитник Виталий Атюшов, который, по информации "СЭ", получил травму ребер в прошлом матче. Ожидается, что в этом плей-офф он уже не выйдет на лед.