Занковец назначен новым главным тренером "Слована"

Эдуард Занковец стал новым главным тренером "Слована". Об этом стало известно в ходе пресс-конференции клуба.

На этом посту 48-летний специалист сменил Милоша Ржигу, с которым сегодня был расторгнут контракт.

Ранее Занковец возглавлял "Барыс" и сборную Казахстана. В прошлом сезоне он вывел клуб КХЛ в плей-офф Кубка Гагарина.

На данный момент "Слован" занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 18 очков после 18 игр.