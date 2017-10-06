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10:53 | Хоккей — КХЛ

Занковец назначен новым главным тренером "Слована"

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Эдуард Занковец стал новым главным тренером "Слована". Об этом стало известно в ходе пресс-конференции клуба.

На этом посту 48-летний специалист сменил Милоша Ржигу, с которым сегодня был расторгнут контракт.

Ранее Занковец возглавлял "Барыс" и сборную Казахстана. В прошлом сезоне он вывел клуб КХЛ в плей-офф Кубка Гагарина.

На данный момент "Слован" занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 18 очков после 18 игр.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Плужников В.Н.

Сегодня Шевченко напьется с поводом. Он и так напился бы, но тут, Скабелку не увольняют, а вместо Ржиги белоруса назначили. Будь здоров, Леша! :)

11:22