Занковец назначен новым главным тренером "Слована"

Эдуард Занковец стал новым главным тренером "Слована". Об этом стало известно в ходе пресс-конференции клуба.
На этом посту 48-летний специалист сменил Милоша Ржигу, с которым сегодня был расторгнут контракт.
Ранее Занковец возглавлял "Барыс" и сборную Казахстана. В прошлом сезоне он вывел клуб КХЛ в плей-офф Кубка Гагарина.
На данный момент "Слован" занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 18 очков после 18 игр.
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Плужников В.Н.
Сегодня Шевченко напьется с поводом. Он и так напился бы, но тут, Скабелку не увольняют, а вместо Ржиги белоруса назначили. Будь здоров, Леша! :)
11:22