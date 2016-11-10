Зак Юйэнь: "В "Куньлуне" семь языков, которые употребляются в процессе общения"

Защитник "Куньлуня" Зак Юйэнь отметил, что в китайской команде основным языком общения является английский. По словам игрока, на площадке коммуникативная ситуация гораздо проще, так как хоккеисты и так понимают друг друга.

– В нашей команде семь языков, которые употребляются в процессе общения, – приводит пресс-служба КХЛ слова Юйэня. – Привести все это в порядок – немного сумасшедшая задача. Но большинство ребят все же говорят по-английски. Китайским игрокам нужен переводчик, они не понимают по-английски, также не у всех русских игроков хорошо с ним. Но лично для меня помочь с переводом – не проблема. К тому же хоккей сам по себе язык. На площадке не нужно много говорить, игроки и так понимают друг друга.

– Какие у вас были первые впечатления от КХЛ?

– Я был очень впечатлен мастерством игроков, скорости действительно высокие. Это хоккей очень хорошего уровня. Я многому учусь у своих партнеров по команде, у тренеров. Отличный опыт. Очень здорово, что китайские игроки получили шанс заиграть в КХЛ. Думаю, через несколько лет мы увидим намного больше хоккеистов из Китая, которые будут набирать больше очков. Это должно вдохновить китайских игроков на занятия хоккеем, чтобы стать профессионалами.

– Как вы думаете, какой срок займет создание команды, полностью состоящей из китайских игроков?

– Эта команда – первый шаг, чтобы сделать хоккей более популярным в Китае. Трудно сказать, сколько это займет времени. Все равно не получится так, что всего одна команда сделает хоккей популярным во всем Китае. Но я знаю, что китайское правительство хочет популяризировать хоккей, они много для этого делают. К 2020 году должны построить несколько сотен катков. Подъем зимних видов спорта в преддверии Олимпиады займет время, но я думаю, у китайской хоккейной команды светлое будущее.