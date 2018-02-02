Захаркин возглавил центр развития игроков "Нефтяника"

Бывший главный тренер "Салавата Юлаева" и "Югры", старший консультант научно-методического центра академии "Ак Барса" Игорь Захаркин возглавил центр развития игроков альметьевского "Нефтяника", информирует akbars.academy.

С 10 февраля в Альметьевске специалист вместе с коллегами Николаем Борщевским, Даниилом Марковым и Кирилл Кореньковым начнет работу по развитию резерва "Нефтяника" в соответствии с целями академии "Ак Барса".



Основная задача центра – развитие юниоров из системы альметьевского клуба до профессионального уровня, соответствующего современным требованиям хоккея.



Работа будет проходить в тесном контакте с тренерским штабом команды ВХЛ "Нефтяник" и научно-методическим центром академии "Ак Барса".