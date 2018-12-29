Загитова проведет символическое вбрасывание в матче "Ак Барс" – "Нефтехимик"

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова проведет символическое вбрасывание в матче регулярного чемпионата КХЛ "Ак Барс" – "Нефтехимик". Встреча пройдет 30 декабря на "Татнефть Арене".

– Ходить в гости перед Новым годом – одна из лучших праздничных традиций. Вот и Алина Загитова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, заглянет на огонек! Алина проведет символическое вбрасывание и вместе с нами поддержит "Ак Барс" в последнем матче уходящего года, – говорится в сообщении "Ак Барса" в Твиттере.