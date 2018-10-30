Юсси Тапола: "45 минут мы боролись с расчетом на победу, но все пошло насмарку"

Главный тренер "Куньлуня" Юсси Тапола подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (1:5).

- У нас был один план на игру - устроить тяжелый вечер для СКА, - сказал Тапола. - Этот план срабатывал в течение 45 минут. Нельзя сказать, что мы особенно много атаковали, но зато оборонялись стойко, с душой. И вратарь нас спасал. Но в третьем периоде шайба СКА нас надломила, и все завершилось не так, как мы планировали.

- Первый период ваша команда начала очень активно. Соперник позволили или вы так хотели его удивить?

- Все дело в подготовке, мы знали, что играть в Петербурге нелегко. Постарались с самого начала сыграть активно, но так надо играть все 60 минут. 45 минут мы боролись с расчетом на победу, но все пошло насмарку. (Игорь Новиков)

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