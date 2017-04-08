08:43 8 апреля | ХОККЕЙ — КХЛ

Юрий Яковлев: "Локомотив" хочет сохранить Гаврикова"

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Президент "Локомотива" Юрий Яковлев отметил, что клуб рассчитывает на подписание нового контракта с защитником сборной России Владиславом Гавриковым. Контракт Гаврикова с "Локомотивом" истекает 30 апреля. В марте агент 21-летнего игрока Дэн Мильштейн сообщил, что "Коламбус" сделал официальное контрактное предложение Гаврикову.

– Гавриков воспитанник "Локомотива", коренной ярославец, – цитирует "Р-Спорт" Яковлева. – И, естественно, мы рассчитываем на него, на то, что он продолжит играть в родном городе и клубе, где ему дали путевку в большую спортивную жизнь. Сейчас Владислав вызван в сборную страны, и мы, естественно, желаем ему удачи.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170408/1118769725.html

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