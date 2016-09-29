Юнас Анелев: "Авангарду" нужно выйти на победную тропу"

Защитник "Авангарда" Юнас Анелев считает, что его команде нужно проанализировать поражение от "Салавата Юлаева" (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Он подчеркнул, что с физическим состоянием у омичей все в порядке.

– Как чувствовали себя в первой игре после травмы?

– Хорошо. Конечно, всегда требуется время, чтобы вернуться в игру после отсутствия. Но в целом нормально себя чувствую.

– Что произошло в первом периоде? Начали хорошо, но потом пропустили два гола.

– Мне сложно сейчас говорить об этом. Нам нужно все рассмотреть, обсудить. Начали, действительно, хорошо, но в итоге так проиграли. Надо анализировать.

– Какое сейчас физическое состояние у команды?

– Все у нас хорошо в этом компоненте. Иногда выигрываешь, иногда проигрываешь. Конечно, нам сейчас нужно выйти на ту тропу, когда мы побеждаем. У нас впереди игра в субботу с "Трактором", нужно готовиться к ней.

– Удача сегодня была не на вашей стороне. Что еще нужно, кроме удачи, чтобы побеждать?

– Есть много моментов, которые мы сегодня не очень хорошо сделали. Сложно говорить об этом сейчас. Нужно все посмотреть и проанализировать. (Анна ЛЕВЧЕНКО)