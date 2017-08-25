Юкка Ялонен: "СКА - команда уровня НХЛ"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен после поражения от СКА (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что неправильно требовать яркой игры от нападающего Ээли Толванена. Также действия форварда отметил и Олег Знарок.

– Толванен сегодня был не очень заметен. Он действительно такая яркая звезда или журналисты его переоценили? – вопрос Ялонену.

– Ээли – очень молодой игрок. Было был слишком требовать от него блеска в каждом матче. Сегодня мы встречались с соперником, который по уровню не уступает командам НХЛ. Надеемся, что он будет прогрессировать.

– Вмешивается Знарок: Мы видели, как играет этот мальчик. Даже специально готовились к его действиям в большинстве. У него хорошая "бросалка". Обратили на это внимание.

– Когда сможет сыграть Рамо?

– В ближайшее время, но точно не скажу.

– Чего из петербургской жизни вам иногда не хватает?

– Не хотелось бы отвечать вам на этот вопрос под запись (общий смех). (Сергей ЯРЕМЕНКО)