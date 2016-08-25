Юкка Ялонен: "Если посмотреть на российских игроков и их талант, то они должны выигрывать медали на Олимпиаде"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен отметил, что сборная России, если смотреть на имена, должна выигрывать медали на Олимпиаде. По словам наставника, ему сложно назвать точную причину, почему этого сделать не удается.

– Сложно сказать точно, глядя со стороны. Но главной причиной может быть то, что России не удавалось так же хорошо создать из своих топ-игроков команду, как это делали другие, – цитирует Ялонена официальный сайт КХЛ. – Если вы посмотрите на российских игроков и их талант, то они должны выигрывать медали на Олимпиаде. Но, может быть, взаимодействие и мышление, в котором команда на первом месте, не были на таком же уровне, что и у других.