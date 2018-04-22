Юханссон - в воротах ЦСКА на пятый матч финала Кубка Гагарина

Стал известен стартовый состав ЦСКА на пятый матч финальной серии Кубка Гагарина против "Ак Барса". С первых минут в воротах армейцев будет играть Ларс Юханссон.

Юханссон (Сорокин);

Киселевич – Робинсон, Телегин – Андронов – Петров;

Нестеров – Марченко, Григоренко – Попов – Капризов;

Пашнин – Сергеев, Жарков – Скотт – Шалунов;

Блажиевский, Кузьменко – Светлаков – Окулов, Попугаев.

Счет в серии - 3-1 в пользу казанцев. Пятый матч состоится в Казани 22 апреля, начало – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию.

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