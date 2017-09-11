"Йокерит" одержал волевую победу над "Амуром"

"Йокерит" обыграл "Амур" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хабаровский клуб потерпел свое третье поражение кряду, в то время как гости победили в третий раз подряд. Отметим, что хозяева льда дважды вели в счете.

В составе "тигров" отличились Алексей Бывальцев и Павел Дедунов. У "Йокерита" по шайбе забросили Марко Анттила и Мэттью Гилрой, по 2 (1+1) очка набрали Ээли Толванен и Брайан О'Нилл.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) – "Йокерит" (Хельсинки) – 2:4 (2:2, 0:2, 0:0)

Голы: Бывальцев - 3 (Ли), 3:04 - 1:0. Анттила - 4 (Ниеми), 12:14 - 1:1. Дедунов - 1 (Атюшов), 16:08 - 2:1. О`Нилл - 4 (бол., Леписто, Толванен), 18:46 - 2:2. Толванен - 4 (О`Нилл), 32:05 - 2:3. Гилрой - 1 (Риссанен, Йоэнсуу), 38:40 - 2:4.

Вратари: Метсола - Запольски.

Штраф: 10 - 20.

Броски: 24 (12+4+8) - 32 (5+21+6).

Судьи: Оленин, Франо.

11 сентября. Хабаровск. "Платинум Арена".